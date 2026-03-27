Мама ученика 5 класса заявила о панической атаке у сына из-за 'Федьки-халамидника': украинцы требуют убрать произведение из школьной программы

Мама пятиклассника Галина Дмитрук рассказала, что ее сын получил паническую атаку прочитав произведение Владимира Винниченко "Федько-халамидник". По словам женщины, мальчик не мог заснуть и сказал, что для его возраста читать такой рассказ – слишком.

Видео дня

Школьник также добавил, что родителей главного героя нужно осудить за насилие. Об этом мама пятиклассника рассказала в заметке в Threads.

"Тимофей прочитал Федька-халамидника. Не мог заснуть. Сказал, что у него паническая атака и что для 5 класса это слишком. У меня все. А, еще говорил, что его родителей надо было осудить за насилие", – написала Дмитрук.

В комментариях под сообщением пользователи сети поддержали женщину и отмечали, что со школы помнят трагичность произведения. Большинство украинцев делились, что дети, которые проходили его по школьной программе, тоже имели негативное впечатление.

Некоторые рассказывали, что ученики после прочитанного не могли успокоиться по несколько часов от плача и даже через несколько лет до сих пор это вспоминают. В то же время родители считают, что рассказ нужно исключить из школьной программы.

"Согласна, не понимаю почему таким маленьким детям прописано это произведение в программе? Мой сын ревел вместе со мной в конце".

"У меня сын когда прочитал Федька-халамидника несколько часов не мог успокоиться – плакал. И до сих пор (а он в 7 классе) о нем вспоминает... Он до сих пор в шоке от этого произведения".

"Это произведение – травма всех школьников. Это одно из немногих произведений из школьной программы, которое я помню до сих пор".

"Я давно бабушка, мой внук читал Федька, и я вместе с ним. До сих пор сердце болит".

"Боже, напомнили мою детскую травму. Мы читали с мамой, то рыдали обе".

Напомним, лучший учитель 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков считает, что есть определенные произведения, которые стоит изучать на усмотрение учителя. Например, "Федько-халамидник", поэтов Расстрелянного Возрождения. Среди Павла Тычины, Евгения Плужника, Николая Зерова выбирать кого-то одного. В то же время обязательными к изучению, по словам педагога, должны быть "Катерина" Тараса Шевченко, Василий Стус, "Маруся Чурай" Лины Костенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев озадачило произведение Эрнеста Сетона-Томпсона "Лобо – властелин Курумпо", где рассказывается, как охотники охотились на волков, ставили капканы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!