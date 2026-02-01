'Мама, все в школе так разговаривают!' Языковой омбудсмен поделилась болью, как ее 14-летняя дочь 'кривляется под русскую музыку'

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская поделилась криком души из-за дочери-подростка, которая, несмотря на патриотическое воспитание, иногда слушает русскоязычный контент и общается на языке врага. Она назвала это "большой бедой" и признала, что борется с такой же проблемой, как многие другие родители в Украине.

14-летняя София записывает видео в социальных сетях под русскую музыку. Об этом языковой омбудсмен сказала в интервью для YouTube-канала Kyiv.FM.

"Парадокс в том, что я, так же как и миллионы родителей, которые имеют подростков, потребляющих контент интернет-пространства, имею с этим проблемы. Моя дочь, которой 14 лет, просто для потребителя, для своего окружения кривляется в социальных сетях под российскую музыку. И это большая беда", – признается Ивановская.

Она добавляет, что разговоров с девочкой было проведено немало, ей объясняли, приводили примеры, и доказывали, что русский является "языком убийц", но вопрос все еще существует. Сама девочка объясняет это тем, что так якобы общаются ее друзья.

"Мама, это мое окружение, это мои друзья – все в школе так разговаривают", – цитирует дочь омбудсмен.

Напомним, что в начале января в интернет-пространстве появились ссылки на страницу Софии с подобными видео, однако девочка довольно быстро закрыла доступ к своему TikTok.

