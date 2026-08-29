Математика утром, физкультура после обеда? Как правильно составить расписание, чтобы дети не уставали в школе

Самые сложные уроки в школе стоит ставить на вторник и среду, а для старшеклассников – еще и на середину дня, однако в реальности полностью соответствовать этим требованиям не получается практически никогда. Такое мнение высказала образовательный эксперт Виктория Школьная.

О том, каким должно быть расписание и почему его не удается сделать идеальным, Школьная рассказала в видео в Instagram. Она отметила, что умственная активность школьников меняется в зависимости от дня недели и времени суток, и это важно учитывать.

Так, по словам эксперта, наибольшую учебную нагрузку следует планировать на вторник и среду – именно на эти дни рекомендуется выделять самые сложные предметы. Четверг при этом должен быть немного легче.

Для старшеклассников важен также порядок уроков в течение дня. Наиболее продуктивными считаются второй, третий и четвертый уроки, поэтому именно на них Школьная советует планировать сложные дисциплины.

И хотя на бумаге такая система выглядит вполне логичной, эксперт утверждает, исходя из собственного опыта: составить расписание по всем этим принципам в реальности зачастую оказывается невозможным. В частности, из-за того, что добиться такого распределения занятий можно только при соблюдении трех вполне конкретных условий:

все учителя должны быть штатными сотрудниками конкретного учебного заведения, без совместительства;

педагогическая нагрузка каждого не должна превышать 18-20 часов;

каждый учитель должен преподавать один предмет, а не сразу несколько дисциплин.

"Вопрос: а существует ли сейчас в таких условиях вообще какое-либо учебное заведение? Если да, то вам очень повезло", – сказала Школьная. По ее словам, именно кадровая ситуация часто вынуждает школы отступать от теоретически правильных принципов. В учебных заведениях может не хватать как педагогов, так и учеников, а имеющихся сотрудников приходится обеспечивать необходимой нагрузкой.

"На самом деле это больше похоже не на расписание, а на какой-то квест – все это уместить, все это сделать. А уже там, какой день легче – это остается на потом, до лучших времен", – сказала эксперт в области образования.

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