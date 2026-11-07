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Чому четвер має бути легшим за вівторок: педагогиня пояснила, як скласти розклад для школярів та в які дні проводити найскладніші уроки

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
1,3 т.
Чому четвер має бути легшим за вівторок: педагогиня пояснила, як скласти розклад для школярів та в які дні проводити найскладніші уроки
Скласти вдалий розклад уроків в реальності сучасної України майже неможливо. Джерело: Pexels

Найважчі уроки в школі варто ставити на вівторок і середу, а для старшокласників – ще й на середину дня, проте в реальності повністю відповідати цим вимогам не виходить практично ніколи. Таку думку висловила освітня експертка Вікторія Школьна.

Про те, яким має бути розклад і чому його не вдається зробити ідеальним, Школьна розповіла у відео в Instagram. Вона зазначила, що розумова активність школярів змінюється залежно від дня тижня та часу доби і це важливо враховувати.

Так, за словами експертки, найбільше навчальне навантаження варто планувати на вівторок та середу – саме на ці дні рекомендується ставити найскладніші предмети. Четвер при цьому має бути трохи легшим.

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Для старшокласників важливим є також порядок уроків протягом дня. Найпродуктивнішими вважаються другий, третій та четвертий уроки, тож саме на них Школьна радить планувати складні дисципліни.

І хоч на папері така система виглядає цілком логічною, експертка переконує з власного досвіду: скласти розклад за всіма цими принципами часто виявляється в реальності неможливо. Зокрема через те, що досягти такого розподілу занять можна лише за трьох цілком конкретних умов:

  • усі вчителі мають бути штатними працівниками конкретного закладу, без сумісництва;
  • педагогічне навантаження кожного не повинно перевищувати 18–20 годин;
  • кожен учитель має викладати один предмет, а не одразу кілька дисциплін.

"Питання: а чи існує зараз у таких умовах взагалі заклад? Якщо так, то вам дуже пощастило", – сказала Школьна. За її словами, саме кадрова ситуація часто змушує школи відступати від теоретично правильних принципів. У навчальних закладах може не вистачати як педагогів, так і учнів, а наявних працівників доводиться забезпечувати необхідним навантаженням.

"Насправді більше це схоже не на розклад, а на такий квест – все це вмістити, все це зробити. А вже там який день легший – це вже залишається на потім, до кращих часів", – сказала освітня експертка.

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