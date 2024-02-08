Меньше теории, больше практики: глава УЦОКО посоветовала изменить подход к созданию учебников в Украине

В украинских учебниках для школьников нужно увеличивать количество задач, которые будут связаны с реальным применением полученных знаний и пригодятся детям в будущем. На это обратила внимание директор украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, таким образом дети будут знать меньше, но получать более качественные знания в школе. Об этом Вакуленко рассказала в интервью Укринформу. Она отметила, что в настоящее время в пособиях недостаточно задач прикладного содержания.

Однако, как отмечает глава УЦОКО, многие украинские учителя сейчас уже применяют проблемно-розыскные методы во время проведения уроков. Согласно такому формату, школьники самостоятельно ищут ответы на вопросы, а затем в классе обобщают их и обсуждают. Она также добавила, что больше успеха в усвоении знаний дали бы эксперименты.

"Еще лучше воспроизведенного в жизни, какой-то эксперимент, процесс, что-то, где это можно применить, подходы и учителя это делают. Вопрос в том, что не во всех предметах, скажем, учитывая еще ковид и войну, есть возможность уделять этому много часов учебных, мы хотим за достаточно небольшое количество часов изучить большие объемы учебного материала", – отмечает Вакуленко.

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Она добавила, что в таких случаях бывает, что не хватает времени на поиски. Так что одна из международных рекомендаций – это разгрузить содержание. Таким образом, будут убраны некоторые темы с учебников, которые не определяют будущее продвижение ученика.

Такой стратегии придерживаются многие иностранные учебные заведения, подчеркивает Вакуленко. По ее словам, родители детей, которые сейчас учатся за границей, обращают внимание на значительно более глубокое образование в Украине. Однако, как отмечает директор УЦОКО, школьники действительно проходят больше, но нет гарантии, что они смогли усвоить все знания.

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