'Меня за такое в школе ругали!' Учительница литературы показала тетрадь семиклассницы и поразила сеть ее необычным талантом

Учительница украинского языка и литературы Светлана показала тетрадь ученицы седьмого класса и поразила сеть ее необычайным талантом. Девочка сделала иллюстрации к домашнему заданию произведения Олеся Бердника "Хто зважиться, вогняним наречеться".

В посте педагог поделилась, что оставит себе на память тетрадь. В комментариях пользователи сети выразили свое впечатление талантом школьницы. Многие отмечали, что за подобные рисунки их ругали в школе.

"Проверяю тетради по литературе. Не могу не поделиться таким сокровищем. Это домашние задания ученицы 7 класса. Настоящая художница. Спасибо за эстетическое наслаждение. Оставлю себе на память", – написала Светлана.

Украинцы предсказывали, что в будущем девочка будет иллюстратором, ведь их очень поразил талант ученицы. В то же время многие отмечали, что подобные задания нравятся детям.

"Боже, меня бы в школе за такое гвоздями прибили к доске и заставили съесть ту тетрадь".

"Какие же талантливые дети, к тому же у каждого свой талант. Вообще восхищаюсь, теми кто умеет такие шедевры создавать, как ваша ученица".

"Обожала такие задания. Хотя не было много таких. А я уже заканчиваю этот год школу... Блин... но ностальгия как мы ждали оценки за наши рисуночки".

"Моим школьникам тоже часто дают возможность выполнить задание по укр.лит, или зарубежной с помощью иллюстрации. В общем, детям нравится такой вариант".

Ранее педагог уже показывала тетрадь одной из своих учениц, где пользователи сети просили учительницу не "подавлять талант ребенка". Дети во время выполнения домашнего задания должны были сделать иллюстрацию к произведению писательницы Екатерины Штанко "Драконы, вперед". Девочка воспользовалась ручкой и карандашами для рисунка.

