Меню, как в ресторане. Видео из столовой в государственной школе Львова поразило сеть

Видео из школы №42 Львова поразило пользователей сети. На ролике видно, что дети имеют возможность выбирать блюда по принципу шведского стола, как будто они не в столовой государственного учебного заведения, а в ресторане.

Видео дня

Видеоролик был опубликованный в социальной сети TikTok собрал около 300 тысяч просмотров. В комментариях школьники удивляются, что это не частная школа, и пишут, что тоже хотят, чтобы у них было такое меню. Большинство из них не имеют выбора в блюдах.

"Ого, какой выбор еды", "Можно мне в такую школу?", "У нас дают нормальную еду, только не на выбор, а что дали, то и ешь", "Вроде не в школе, а в ресторане! Почему у меня такого нет?", – пишут пользователи.

Кроме этого видео, на странице пользователя Nadin Shushenko есть еще несколько, где видны другие блюда в этой школе.

Ранее OBOZ.UA писал мнение нутрициолога о меню в школах, норме сладостей в день и идеальном ланч-боксе школьника.

Также читайте на OBOZ.UA, что не столько со школьным меню Клопотенко. Учащиеся не хотят есть необычные для них блюда, как борщ со сливами, салат с сырыми кабачками и фенхелем или яблоки со сметаной.

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