Министр образования Польши требует немедленно переписать учебники по истории Украины: почему возникла проблема

Министр образования Польши Барабара Новацкая выразила обеспокоенность относительно освещения событий Волынской трагедии 1943–1947 годов в учебниках по истории Украины, изданного в 2023 году. Чиновница в письме к министру образования и науки Оксену Лисовому обратилась с требованием переписать издание, которые будут отвечать текущему состоянию польско-украинских отношений.

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Об этом сообщает Польское агентство прессы. Вопросы возникли к учебнику истории Украины для 10 класса, изданного в 2023 году. Новацкая отметила, что представители обеих стран контролируют содержание учебников в рамках деятельности двусторонней польско-украинской экспертной комиссии по совершенствованию школьных учебников по истории и географии.

Так, в частности речь идет об отрывке на странице 256:

"(УПА) действовала преимущественно на Волыни и в Галичине. В 1943 году ее возглавлял Роман Шухевич. В течение двух лет ее существования в ряды УПА вступило 30 000-40 000 солдат. Активисты УПА считали своими врагами украинских коммунистов, нацистов и поляков. Причиной ухудшения польско-украинских отношений стали массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой. Это была подпольная польская армия, руководство которой хотело вернуться к довоенным границам Польши. Ее жертвами стали жители Холмщины, Подляшья, Галичины и Волыни. Кровавая польско-украинская война, которая унесла жизни не только солдат, но и мирных жителей, продолжалась до 1947 года".

Новацкая также предложила рассмотреть возможность изменения правил работы комиссии, чтобы обе стороны могли выдвигать учебники, представляющие общий интерес, для рассмотрения. Она ссылалась на тот факт, что "как украинская, так и польская стороны выразили обеспокоенность относительно содержания учебников по истории".

В то же время министр сообщила, что во время 24-го заседания Комиссии в Ужгороде в январе один из украинских членов образовательного ведомства Польши предложил создать совместный учебник по истории. Поэтому она попросила Лисового занять позицию по изменению правил работы комиссии и, возможно, начать работу над подготовкой совместного учебника.

О Волынской трагедии

Волынская трагедия (в польской историографии "Волынская резня") – обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, которые с нашей стороны были осуществлены Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). В результате трагедии в 1943–1945 годах убито примерно 100 тысяч поляков и 10-12 тысяч украинцев.

Польская сторона воспринимает этот период истории как геноцид своего народа, в то же время для украинцев это двусторонний вооруженный конфликт, за который ответственны обе стороны. Также ОУН и УПА не считаются антипольскими организациями, только антисоветскими.

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