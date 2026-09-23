Министр образования разъяснил вызвавшее резонанс заявление об "уроках по 35 минут": это был не приказ

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко пояснил , что ведомство не предлагало сокращать продолжительность всех уроков до 35 минут. Чиновник подчеркнул, что школы сейчас работают в разных условиях безопасности, а дети часто проводят много времени в укрытиях, однако они все равно должны получать качественное образование.

В сообщении в Telegram Бутенко отметил, что МОН предоставило учителям рекомендации и инструменты, чтобы психологически разгрузить детей, однако это не является приказом, обязательным к исполнению. Так, в частности, согласно рекомендациям, если дети длительное время учатся в укрытии, педагог может адаптировать урок. Например, сократить его продолжительность с учетом возраста и психоэмоционального состояния учеников.

При этом важно адаптировать учебный материал таким образом, чтобы ученики достигли результатов, предусмотренных образовательной программой.

В то же время, если из-за длительной воздушной тревоги ученики пропустили урок, в начальной школе можно изменить их последовательность, чтобы после отбоя уделить необходимое время предметам, требующим большей концентрации и непосредственной работы с учителем.

В базовой и старшей школе это также возможно, однако требует заблаговременной проработки руководством учебного заведения различных сценариев корректировки расписания, пояснил министр. Если школьники истощены после нескольких часов пребывания в укрытии или ночных атак, и достичь запланированных результатов по образовательной программе не удается, учитель может дать детям время на психологическую разгрузку.

"Важно, что это не приказ. Это рекомендации и инструменты для педагогов. Главное — сохранить качество обучения, не перегружая детей в условиях, в которых они сегодня живут. Мы рекомендуем директорам школ заранее предусматривать различные сценарии организации обучения на случай длительных тревог и остаемся на постоянной связи с регионами, чтобы помогать в этом", — говорится в сообщении.

Кроме того, он также напомнил, что Санитарным регламентом установлена максимальная продолжительность непрерывного урока — 35 минут для первого класса, 40 минут для 2–4 классов и 45 минут для 5–11(12) классов. Однако это не означает, что каждый урок при любых обстоятельствах обязательно должен длиться именно столько.

"Законом об общем среднем образовании, а именно статьёй 16, также предусмотрена возможность для учебного заведения гибко организовывать образовательный процесс, в частности корректировать продолжительность занятий", — добавил чиновник.

Напомним, в сети отреагировали на заявление министра образования. Так , например, бывшая глава Одесского департамента образования Елена Буйневич призвала учителей не следовать рекомендациям о сокращении продолжительности урока, ведь требования определены законом, а рекомендации — нет. Кроме того, во время дистанционного обучения учителя не могут убедиться, что дети действительно находятся в укрытии, чтобы продолжить онлайн-урок, чем подвергают себя опасности.

"Рекомендую не слушать никакие рекомендации о сокращении продолжительности урока. Потому что придет строгий аудит и отнимет деньги. Не рискуйте зарплатой, продолжительность уроков определяется законодательными актами. Рекомендации – это не то, что нужно. И особенно внимательно относитесь к рекомендациям типа "можете продолжить урок онлайн, убедившись, что все дети в укрытии". Учитель не может в этом быть уверен, когда дети учатся дистанционно. Поэтому не подвергайте себя опасности. Мы находимся в зоне турбулентности из-за странных решений, за которые исполнители несут вполне реальную ответственность", – написала Буйневич.

Юрист в сфере образования Лилия Орел пояснила, что учителя обязаны соблюдать утвержденное расписание занятий и установленную продолжительность уроков и не имеют права самостоятельно сокращать их без надлежащих правовых оснований. Если педагог без уважительных причин заканчивает занятие раньше, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и неисполнение должностных обязанностей, а учитель может быть привлечен к ответственности.

"За самовольное сокращение уроков учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В соответствии со статьей 147 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение трудовой дисциплины может быть наложен выговор, а за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, при наличии предусмотренных законом условий, возможно увольнение в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины", — написала Орел.

В то же время в соцсетях педагоги иронизировали, отмечая, что с таким заявлением министра уроки стоит проводить по 10 минут, чтобы учителя тоже не уставали. А еще лучше их отменить вообще, а оставить только отчеты. Многие удивлялись, когда же дети успевают устать, ведь уроки длятся 45 минут.

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