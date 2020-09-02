Минобразования назвало 10 самых популярных вузов Украины

В десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины. Рейтинг топ-10 составлялся на основании электронных заявлений будущих бакалавров, которых было подано более одного миллиона.

Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс 336; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тыс 714; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс 268; Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тыс 451; Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818; Национальный авиационный университет – 33 тыс 056; Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тыс 775; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс 625; Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс 541; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс 013.

Также на сайте Министерства образования Украины были опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров.

Самые популярные вузы и специальности в 2020 году. Инфографика - Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Еще более 13% не смогли набрать проходной балл на ВНО по истории Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся