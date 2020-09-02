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Минобразования назвало 10 самых популярных вузов Украины

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В десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины. Рейтинг топ-10 составлялся на основании электронных заявлений будущих бакалавров, которых было подано более одного миллиона.

Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс 336;

  2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тыс 714;

  3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс 268;

  4. Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тыс 451;

  5. Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818;

  6. Национальный авиационный университет – 33 тыс 056;

  7. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тыс 775;

  8. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс 625;

  9. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс 541;

  10. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс 013.

Также на сайте Министерства образования Украины были опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров.

Самые популярные вузы и специальности в 2020 году.

Самые популярные вузы и специальности в 2020 году.

Инфографика - Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Еще более 13% не смогли набрать проходной балл на ВНО по истории Украины.

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Автор
Кирилл Лютый Кирилл Лютый
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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