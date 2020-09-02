Минобразования назвало 10 самых популярных вузов Украины

В десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины. Рейтинг топ-10 составлялся на основании электронных заявлений будущих бакалавров, которых было подано более одного миллиона.
Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс 336;
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тыс 714;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс 268;
Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тыс 451;
Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818;
Национальный авиационный университет – 33 тыс 056;
Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тыс 775;
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс 625;
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс 541;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс 013.
Также на сайте Министерства образования Украины были опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров.
Самые популярные вузы и специальности в 2020 году.
Инфографика - Укринформ
Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Еще более 13% не смогли набрать проходной балл на ВНО по истории Украины.
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