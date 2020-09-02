Міносвіти назвало 10 найпопулярніших вишів України

У десятці найпопулярніших вищих навчальних закладів України серед абітурієнтів у 2020 році опинилися сім вишів із Києва.
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти України. Рейтинг топ-10 складався на підставі електронних заяв майбутніх бакалаврів, яких було подано більше одного мільйона.
Топ-10 найпопулярніших ВНЗ за кількістю поданих заяв:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тис 336;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 46 тис 714;
Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тис 268;
Національний університет "Львівська політехніка" – 42 тис 451;
Київський національний торговельно-економічний університет - 40 тис 818;
Національний авіаційний університет – 33 тис 056;
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 27 тис 775;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тис 625;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тис 541;
Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тис 013.
Також на сайті Міністерства освіти України були опубліковані найпопулярніші спеціальності майбутніх бакалаврів.
Найпопулярніші виші і спеціальності в 2020 році.
Інфографіка - Укрінформ
Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році більше 8% абітурієнтів не здали ЗНО з української мови та літератури. Ще понад 13% не змогли набрати прохідний бал на ЗНО з історії України.
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