Минздрав создал комиксы для школьников о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины и Институт когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников о коронавирусе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования. Комиксы будут рассылать в украинские школы и распространять в соцсетях.

Их разработали в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

В министерстве объяснили, что правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще.

На сайте Минобразования также показали несколько страниц из комиксов, где изображены коронавирус и супергерой, который раздает медицинские маски.

Описание: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19. Источник: Минобразования Alt: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19

Описание: Комиксы распространят в библиотеках. Источник: Минобразования Alt: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19

Описание: Комиксы будут распространять в соцсетях. Источник: Минобразования Alt: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19

Описание: Картинки напомнят о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками. Источник: Минобразования Alt: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19

Описание: Супергерой раздает медицинские маски. Источник: Минобразования Alt: Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов. На самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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