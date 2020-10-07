Минздрав создал комиксы для школьников о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины и Институт когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников о коронавирусе.
Об этом сообщила пресс-служба Минобразования. Комиксы будут рассылать в украинские школы и распространять в соцсетях.
Их разработали в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
В министерстве объяснили, что правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще.
На сайте Минобразования также показали несколько страниц из комиксов, где изображены коронавирус и супергерой, который раздает медицинские маски.
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19.
Минобразования
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19
Комиксы распространят в библиотеках.
Минобразования
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19
Комиксы будут распространять в соцсетях.
Минобразования
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19
Картинки напомнят о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
Минобразования
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19
Супергерой раздает медицинские маски.
Минобразования
Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов. На самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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