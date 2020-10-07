Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

МОЗ створило комікси для школярів про коронавірус

2.3т
Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України та Інститут когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів про коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти. Комікси розсилатимуть в українські школи і поширюватимуть у соціальних мережах.

Їх розробили в межах кампанії про необхідність носити захисні маски й користуватися антисептиками.

У міністерстві пояснили, що правила зараз є обов'язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами й користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше.

На сайті Міносвіти також показали кілька сторінок із коміксів, де зображено коронавірус і супергероя, який роздає медичні маски.

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19.
опис:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19.

джерело:

Міносвіти

Alt:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19

Комікси розповсюдять у бібліотеках.
опис:

Комікси розповсюдять у бібліотеках.

джерело:

Міносвіти

Alt:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19

Комікси поширюватимуть у соціальних мережах.
опис:

Комікси поширюватимуть у соціальних мережах.

джерело:

Міносвіти

Alt:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19

Картинки нагадають про необхідність носити захисні маски й користуватися антисептиками.
опис:

Картинки нагадають про необхідність носити захисні маски й користуватися антисептиками.

джерело:

Міносвіти

Alt:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19

Супергерой роздає медичні маски.
опис:

Супергерой роздає медичні маски.

джерело:

Міносвіти

Alt:

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 жовтня в Україні на коронавірус (COVID-19) хворіють 1257 школярів і 2158 педагогів. На самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів тих класів, в яких було підтверджено випадок коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Школа Міністерство освіти України Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Моя Школа