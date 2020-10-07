Минздрав создал комиксы для школьников о коронавирусе

Борис Бондарь Моя Школа 22:21, 7.10.2020 Обновлено: 22:28, 7.10.2020

Министерство здравоохранения Украины и Институт когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников о коронавирусе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования. Комиксы будут рассылать в украинские школы и распространять в соцсетях.

Их разработали в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

В министерстве объяснили, что правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще.

На сайте Минобразования также показали несколько страниц из комиксов, где изображены коронавирус и супергерой, который раздает медицинские маски.

Минздрав разработал комиксы для школьников о COVID-19.
Минобразования
Комиксы распространят в библиотеках.
Минобразования
Комиксы будут распространять в соцсетях.
Минобразования
Картинки напомнят о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
Минобразования
Супергерой раздает медицинские маски.
Минобразования

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов. На самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Моя Школа

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