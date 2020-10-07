МОЗ створило комікси для школярів про коронавірус

Борис Бондар Моя Школа 22:21, 7.10.2020 Оновлено: 22:28, 7.10.2020

Міністерство охорони здоров'я України та Інститут когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів про коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти. Комікси розсилатимуть в українські школи і поширюватимуть у соціальних мережах.

Їх розробили в межах кампанії про необхідність носити захисні маски й користуватися антисептиками.

У міністерстві пояснили, що правила зараз є обов'язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами й користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше.

На сайті Міносвіти також показали кілька сторінок із коміксів, де зображено коронавірус і супергероя, який роздає медичні маски.

МОЗ розробило комікси для школярів про COVID-19.
Міносвіти
Комікси розповсюдять у бібліотеках.
Міносвіти
Комікси поширюватимуть у соціальних мережах.
Міносвіти
Картинки нагадають про необхідність носити захисні маски й користуватися антисептиками.
Міносвіти
Супергерой роздає медичні маски.
Міносвіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 жовтня в Україні на коронавірус (COVID-19) хворіють 1257 школярів і 2158 педагогів. На самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів тих класів, в яких було підтверджено випадок коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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