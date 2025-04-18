Многие делают неправильно: Егор Стадный дал советы студентам, как конспектировать лекции

Конспектирование может помочь в усвоении знаний, если правильно использовать этот механизм. В частности, для того чтобы запомнить информацию, нужно ее понять и записать в присущем студенту стиле.

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Об этом отмечает первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный в интервью Новой украинской школе. По его словам, большинство учеников либо вообще не конспектируют лекции, либо делают это неправильно. Именно поэтому, этот механизм получения знаний не приносит им пользы.

"Конспектирование само по себе – это как механизм усвоения материала и знаний. Потому что, что ты делаешь конспектируя? Ты, если это не конспектирование слово в слово, с этим сокращением слов и так далее, если конспект – это "переваренные" тобой же услышанные мысли, которые ты уже в присущем тебе стиле записал, тогда оказывается это неплохая методика для усвоения знаний", – объясняет Стадный.

"Сейчас молодежь не применяет конспектирование, я с ними соглашаюсь. Если это конспектирование просто записывать за учителем. Ну это же рудимент. Но вот другой вид конспекта, когда это "переварено" он помогает", – добавляет он.

Кроме того, педагог советует не просто записывать конспект, а перечитывать его перед началом следующей темы. Также важно отмечать вопросы, которые были не до конца понятны. По словам Стадного, современная молодежь часто испытывает проблему с самоорганизацией и самоконтролем обучения. Студенты не всегда умеют коспектировать, сквозно читать и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники, которые попадают в высшие учебные заведения после школы, имеют низкий уровень знаний. В этой связи в течение первого года обучения им приходится наверстывать определенные программы, повторяя школьный материал.

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