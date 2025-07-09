''Мои дети не понимают русского языка''. Инна Мирошниченко рассказала, как ее дочь поставила на место россиянина в Египте

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко рассказала, что ее дети не понимают русского языка. Поэтому, когда они были на отдыхе в Египте, то играли с детьми, которые общались на английском, используя базовые слова вроде "swimming pool" (бассейн) или "ball" (мяч). Но когда к ним обращались русскоязычные, они искренне не понимали, что им говорят.

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Об этом Мирошниченко рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. Блогер также поделилась, что когда они поехали на багги, то к ее дочери заговорил русский. Однако девочка совсем не понимала, что он говорит и постоянно переспрашивала слова. Кроме того, адвокат говорит, что ее дочь имеет манеру "разговаривать с наездом", поэтому общение с россиянином выглядело пренебрежительно.

"Дети сели позади нас и к ним подсел какой-то мужчина. И они что-то едут, разговаривают. Ангелина его не понимает и она на него смотрит. А Ангелина в целом иногда разговаривает так немножко, как с наездом. Мы то уже привыкли. И она поворачивается к нему: "А ты на каком языке говоришь?" И он такой: "Я русский, на русском говорю. Я русский". Ангелина же не знает слова "русский", она знает русский", – рассказала Мирошниченко.

"И он дальше: "А ты из какого города?" И она: "Города? Что такое "города? Марко?" И он такой: "Ну где вы живете?" И Маркуся такой: "Жи, на Никольско-Слобицкой". Он название улицы говорит. И типа: "Всё, всё, всё, всё.. Я понял". Они больше не общались. Ну, с этим наездом, как она так пренебрежительно к нему. На каком языке ты вообще говоришь? Это было очень прикольно. Классно было, что он ее понял, а она его, ну, нет, вообще. И Маркуся тоже", – добавила она.

Мирошниченко подчеркнула, что ей грустно, когда молодые женщины общаются с детьми на русском языке, ведь они и дальше будут нести его в быту.

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