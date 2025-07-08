'Украина проигрывает войну в TikTok'. Наталья Пипа предложила решение, как украинизировать современную молодежь

Секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа отметила, что государству нужно вкладывать деньги в мемы и делать "вирусный контент", чтобы украинизировать современную молодежь. Так, по ее словам, TikTok является большим авторитетом для подростков, чем родители и учителя.

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Об этом Пипа рассказала в интервью Анастасии Пронько. Она отметила, что сейчас не тот уровень украинского языка в стране, который был в 2022 году. Однако, по ее словам, к счастью, украинцы не вернулись к уровню 2021 года.

"Нам надо делать вирусный контент. Нам, как государству, надо вкладывать деньги в мемы. Нам надо в вирусные контенты вкладывать деньги. У нас есть люди, которые это способны делать, но мы должны это признать и сделать это больше государственными программами. Поэтому да, в принципе сейчас большинство стран мира проигрывает за мозги своей молодежи, потому что люди больше проводят времени в соцсетях, чем в живом общении. TikTok является большим авторитетом для подростков, чем родители и учителя вместе взятые", – сказала Пипа.

"Есть исследования, например, по самому украинскому языку, что мы не вернулись к уровню 21-го года, к счастью, но это совсем не тот уровень использования украинского языка, как был в 22-м и 23-м годах. В 24-м он существенно упал, потому что люди не понимают, что язык – это часть идентичности, а идентичность – это о безопасности и свободе", – добавила она.

Чиновница также указала на недавний тренд в сети, где дети показывали, что "не учат историю, потому что живут будущим", который "вбросила" Россия. Поэтому Украине как государству нужно найти ресурс и привлекать креативные команды, которые будут создавать соответствующий контент в соцсетях.

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