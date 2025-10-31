'Мой сын безумно ждет Хэллоуин'. Сеть умилила просьба мамы к соседям по ЖК: отреагировал даже Kyivstar

Пользователь сети Анна Чувилек рассказала, что ее сын очень ждет Хэллоуин и хочет пройтись по соседям, чтобы его угостили конфетами. В связи с этим, она написала сообщение в чат своего дома, с просьбой соседей помочь ей провернуть авантюру для ребенка.

В заметке, которую она опубликовала в социальной сети Threads и спросила, поддержит ли кто-то, девушка указала, что купит конфеты и занесет тем, кто согласится ей подыграть. В комментариях большинство пользователей порадовалась за такую инициативу, даже оператор мобильной сети Kyivstar написал, что они надеются, что согласились все.

"Классная просьба и классная мама, я бы согласилась", "Очень классно придумали, я бы с удовольствием согласилась на месте соседей", – пишут ей и добавляют, что даже согласны сами купить конфеты.

Некоторые также писали, что прочитав ее сообщение, сами предложили в своих чатах домов присоединиться к подобной инициативе, если у кого-то дети хотят принять участие в праздновании Хэллоуина.

