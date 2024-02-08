МОН внесло изменения в стандарты некоторых специальностей с нового учебного года

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в стандарты первых курсов высшего образования. Они начнут работать с новой вступительной кампанией 2024 года. В частности, в программу обучения на специальностях медицинской психологии добавляются методики оказания психологической помощи лицам, получившим психологическую травму в результате войны. Подготовка специалистов архитектурных направлений будет предусматривать специальные компетентности, а именно создание безбарьерной архитектурно-строительной среды.

Об этом Минобразования сообщило на официальном сайте. Там также добавили, что Стандарты высшего образования изменены в рамках проекта ведомства "Образование для всех" и Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине по инициативе первой леди Елены Зеленской.

"К образовательным программам подготовки специалистов по специальностям 053 Психология и 225 Медицинская психология добавлено теперь изучение методик оказания психологической помощи лицам, получившим психологическую травму в результате войны. Также обновлены образовательные программы по специальностям 191 Архитектура и градостроительство и 192 Строительство и гражданская инженерия, в области знаний 19 Архитектура и строительство. Подготовка специалистов будет предусматривать специальные компетентности, а именно создание безбарьерной архитектурно-строительной среды", – говорится в тексте сообщения.

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Как отмечает МОН, безбарьерность – это не просто о комфортной жизни или философии общества без ограничений, но и важное направление для движения государства в целом. Образовательное ведомство ожидает, что благодаря внедрению Стратегии состоится создание равных возможностей в получении образования всех граждан в любом возрасте. Все доступные опции в стране должны стать также безбарьерными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН поделились планами по заочному образованию в Украине.

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