МОН назвало 10 специальностей, где поступающие получили наибольшее количество грантов на образование в 2025 году

Генеральный директор директората высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров сообщил итоги вступительной кампании 2025 года. В частности, он назвал специальности, где поступающие получили наибольшее количество грантов на обучение.

Об этом Шаров сообщил во время круглого стола в Укринформ. Так, на первом месте оказалась Психология, где первокурсникам предоставлено 1867 грантов, из которых 1634 – первого уровня и 233 – второго. На второй строчке Право – 1111, все из которых – второго уровня.

По словам чиновника, третье место стало неожиданностью, ведь его заняла специальность Автомобильный транспорт. Он отметил, что эта специальность имеет особую поддержку, а значительное количество студентов будет иметь бюджетные места.

Далее специальности разместились в таком порядке:

Дизайн – 815

Среднее образование – 784

Экономика и международные экономические отношения – 773

Инженерия программного обеспечения – 748

Филология – 701

Строительство и гражданская инженерия – 635

Архитектура и градостроительство – 597

Медицина – 588

Компьютерные науки – 585

"Неожиданность, третье место – автомобильный транспорт. Это специальность с особой поддержкой. Там право на гранты возникает на особых условиях, не при 150, а при 140 баллах по двум предметам. Среди транспортных специальностей там были достаточно высокие конкурсы, но, как я понимаю, льготники в значительной степени получат бюджетные места", – заявил Шаров.

