МОН объявило требования к школам с 1 сентября

С началом нового учебного года 1 сентября все школы Украины должны будут соблюдать противоэпидемические требования. В частности, они должны обеспечить социальное дистанцирование и выполнение всеми участниками учебного процесса правил гигиены.

Как сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

Кроме того, до старта учебного года руководству заведений рекомендуется:

обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется:

открыть несколько входов в здания;

увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

использовать большие помещения – в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

"Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как например проведение утреннего круга", – сказано в рекомендациях.

Кроме того, МОН советует ввести гибкую структуру учебного года – предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Также в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал.

Работа групп продленного дня и внеклассной работы должна так же быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мероприятиям в учебных заведениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабинете министров заявили, что в Украине с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в "красных" карантинных зонах. Все другие образовательные учреждения продолжат работать как обычно.