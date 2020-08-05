МОН оголосило вимоги до шкіл із 1 вересня

З початком нового навчального року 1 вересня всі школи України мають дотримуватися протиепідемічних вимог. Зокрема, вони мусять забезпечити соціальне дистанціювання і виконання всіма учасниками навчального процесу правил гігієни.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.

Крім того, до старту навчального року керівництву закладів рекомендовано:

забезпечити школи дезінфекційними та мийними засобами, засобами індивідуального захисту;

обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок;

створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Щоб створити умови для дистанціювання, зокрема, рекомендовано:

відкрити декілька входів до будівлі;

збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання;

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

"Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети. Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема, зменшуючи кількість комунікаційних вправ, як-от проведення ранкового кола", – сказано в рекомендаціях.

Крім того, МОН радить запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Також на початку нового навчального року треба з’ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який учні вивчали дистанційно наприкінці навчального року 2019/2020, і визначити необхідність повторно вивчати цей матеріал.

Робота груп продовженого дня та позашкілля має так само бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кабінеті міністрів заявили, що в Україні з 1 вересня на карантин закриватимуть школи тільки в "червоних" карантинних зонах. Усі інші освітні установи продовжать працювати як зазвичай.