МОН предложило ввести доплаты учителям: кто и за что сможет получать дополнительные средства

Министерство образования и науки (МОН) предложило ввести доплаты учителям за проведение апробации новых школьных учебников. Выплаты планируется производиться за счет средств местных бюджетов.

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Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, информирует Оsvita.ua. В настоящее время педагоги не получают оплаты за проведение апробаций учебников.

В преддверии апробации МОН планирует ввести соответствующую систематическую работу по обучению учителей. В то же время, будет увеличен апробационный период для каждого издания. Пока он составляет пол года, а с 2026 года он составит один год.

Напомним, МОН предложило использовать искусственный интеллект во время экспертизы украинских школьных учебников. Механизм проверки касается всех этапов подготовки учебной литературы – от обновления требований к книгам и до изменения подходов в доставке книг школам.

С 2026 года планируется существенно обновить механизмы подготовки учебников для школьников. Изменения будут касаться всех этапов подготовки – от обновления требований к книгам и изменения подходов в доставке книг школам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что конкурсный отбор школьных учебников в Украине будет теперь осуществлять другое учреждение.

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