МОН предложило альтернативу золотым и серебряным медалям в школе

С 2025 года в украинских школах отменили золотые и серебряные медали изготовленные за государственный счет. Ученики, которые имеют высокие достижения, будут получать Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием.

Видео дня

Вместо медалей Министерство образования и науки предлагает подчеркивать высокие достижения выпускников похвальными письмами, грамотами и другими формами морального или материального поощрения. Такое предложение образовательное ведомство обнародовало в Facebook.

Кто может отмечать достижения школьников:

учебные заведения;

органы государственной власти;

органы местного самоуправления;

физические лица;

общественные объединения;

юридические лица.

МОН подчеркнуло, что празднование медалями – это советская традиция поощрения успеваемости учеников. Выпускники школ, награжденные медалями, за последние несколько лет не имеют преимуществ при поступлении в заведения высшего образования. Образовательное ведомство отметило, что в ведущих странах школы имеют автономию в поощрении школьников и не только за успехи в учебе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что отказ в Украине от золотых и серебряных медалей может стать шагом к более справедливой системе образования, где ученики получают признание реальными знаниями и достижениями, а не математическим подсчетом баллов в журнале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!