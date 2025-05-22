МОН утвердило программу ЕВЭ для будущих аспирантов: из чего будет состоять тест

Министерство образования и науки утвердило программу единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по методологии научных исследований. Тест, составленный по программе, обязателен для поступления на получение третьего уровня высшего образования.

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На официальном сайте МОН указано, что экзамен будет состоять из четырех разделов. Больше всего заданий абитуриентам нужно будет выполнить на разделе об общем представлении о методологии научного исследования. Его удельный вес будет составлять 40-50%.

Наука и научные исследования в современном мире будет насчитывать 20-30%. Система организации научной деятельности будет содержать 19-29% задач соответственно.

Наименьший удельный вес будет иметь раздел о представлении научных исследований – 5-7%.

Для преодоления порогового балла и получения 100 рейтинговых баллов, которые дают право на участие в конкурсном отборе, поступающий в аспирантуру должен набрать на ЕВЭ как минимум 25 тестовых баллов из 100 возможных.

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки говорил о том, что поступающие в аспирантуру в 2025 году будут сдавать экзамен в форме внешнего независимого оценивания – ЕВЭ. Также студенты будут поступать через централизованные электронные кабинеты. Только в случае успешного прохождения будут допущены к вступительным экзаменам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в 2025 году существенно уменьшится.

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