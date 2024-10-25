Без какой еды рацион ребенка никогда не будет правильным: объясняет эксперт

Правильное питание – это залог здоровья каждого ребенка. Поэтому родителям нужно очень ответственно подойти к этому вопросу. Следует включить определенные обязательные продукты, без которых рацион точно не будет качественным.

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Рекомендациями и перечнем продуктов для здорового питания ребенка поделилась врач Галина Похмурская (doctor galuna pokhmyrska) на своей странице в Instagram.

Запомните основные правила для здорового развития детей:

1. Здоровое питание быстро развивающегося организма невозможно без кальция и витамина D3 (молоко, сыр).

2. Фрукты – это отдельный прием пищи (лучше потреблять на перекус, или в сочетании с утренними кашами).

3. Здоровое питание невозможно без растительной пищи. К сожалению, растительная пища богатая нитратами. Больше нитросоединений накапливается в кожуре фруктов и овощей. Эксперт советует, что для выведения нитратов нужно замочить овощи на 30-45 минут в холодной воде. Перед тем как дать ребенку фрукты или овощи, необходимо очистить их от кожуры.

4. Вид пищи и ее запах должны способствовать появлению аппетита. Необходимо уделять внимание культуре пищи, окружающей обстановке.

5. Обязательно должен быть баланс белков, жиров, углеводов + ежедневная активность (не менее часа на свежем воздухе).

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