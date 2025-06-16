Быстрые перекусы для ребенка, которые не нужно готовить: варианты для занятых родителей
В современном ритме жизни родителям не всегда хватает времени на приготовление сложных блюд. Однако даже в такие дни можно легко составить полезный перекус для ребенка, не тратя много времени на кухне. Есть перкусы, которые можно собрать максимально быстро, удобно брать с собой и они не требуют никаких кулинарных хлопот.
Вариантами вкусных перекусов, которые не придется готовить, поделилась нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram. Ребенок точно не останется голодным.
1. Классический утренний перекус
Ряженка – натуральный кисломолочный продукт с нежным вкусом.
Грисини или небольшая булочка – легкий углевод, который хорошо сочетается с ряженкой.
Банан – фруктовое дополнение с естественной сладостью и энергией на утро.
Этот набор дает ребенку немного белка, сложных углеводов и полезных микроэлементов, без необходимости что-то готовить.
2. Перекус между занятиями
Рисовый хлебец – низкокалорийная основа.
Сыр – источник белка, легко сочетается с хлебцом.
Голубика (черника) - вкусная ягода, добавляющая антиоксидантов и приятного цвета.
3. Мини-перекус "на ходу"
Орешки (миндаль, кешью или другие) – здоровые жиры и белок.
Яблочные чипсы – хрустящий фруктовый десерт без сахара.
Гриссини – добавляют сытности и нравятся детям.
4. Сбалансированный десерт
Ряженка – снова готовая классика.
Голубика – пикантная ягода, добавляющая цвета и вкуса.
Орешки - маленькая порция здоровых жиров и белков.
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