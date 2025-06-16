Быстрые перекусы для ребенка, которые не нужно готовить: варианты для занятых родителей

В современном ритме жизни родителям не всегда хватает времени на приготовление сложных блюд. Однако даже в такие дни можно легко составить полезный перекус для ребенка, не тратя много времени на кухне. Есть перкусы, которые можно собрать максимально быстро, удобно брать с собой и они не требуют никаких кулинарных хлопот.

Видео дня

Вариантами вкусных перекусов, которые не придется готовить, поделилась нутрициолог Роксолана Герасимив (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram. Ребенок точно не останется голодным.

1. Классический утренний перекус

Ряженка – натуральный кисломолочный продукт с нежным вкусом.

Грисини или небольшая булочка – легкий углевод, который хорошо сочетается с ряженкой.

Банан – фруктовое дополнение с естественной сладостью и энергией на утро.

Этот набор дает ребенку немного белка, сложных углеводов и полезных микроэлементов, без необходимости что-то готовить.

2. Перекус между занятиями

Рисовый хлебец – низкокалорийная основа.

Сыр – источник белка, легко сочетается с хлебцом.

Голубика (черника) - вкусная ягода, добавляющая антиоксидантов и приятного цвета.

3. Мини-перекус "на ходу"

Орешки (миндаль, кешью или другие) – здоровые жиры и белок.

Яблочные чипсы – хрустящий фруктовый десерт без сахара.

Гриссини – добавляют сытности и нравятся детям.

4. Сбалансированный десерт

Ряженка – снова готовая классика.

Голубика – пикантная ягода, добавляющая цвета и вкуса.

Орешки - маленькая порция здоровых жиров и белков.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, можно ли морозить клубнику детям