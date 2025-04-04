Чем кормить детей в детских садах СССР: малыши ненавидели эту еду

Детские сады Советского Союза оставили у многих воспоминания не только об играх и обучении, но и о специфическом питании. Меню было составлено с учетом доступности продуктов и государственных стандартов, однако не все блюда приходились по вкусу малышам.

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Редакция FoodOboz расскажет о самых ненавистных блюдах, которые подавали детям в советских детсадах, некоторые из них вызвали откровенное неприятие и стали символами детских гастрономических ужасов.

1. Манная каша

Завтрак в детском саду часто начинался с манной каши. Ее готовили на воде с минимальным количеством молока и масла, что делало блюдо пресным. Больше всего детей раздражали комочки, которые образовывались из-за небрежного приготовления. Каша быстро остывала и становилась клейкой, прилипала к тарелке, что усложняло ее потребление.

2. Омлет

Детсадовский омлет имел плотную консистенцию и часто был подгоревшим. Его готовили в больших формах, порезали на порции и подавали холодным. Из-за использования яичного порошка вместо свежих яиц вкус омлета оставлял желать лучшего.

3. Молочный суп

Молочный суп с вермишелью или макаронами был частым гостем на столах детсадов. Дети не любили его из-за образовавшейся на поверхности пленки и специфического вкуса. Если молоко подгорало во время приготовления, блюдо приобретало неприятный запах и привкус.

4. Гороховый суп

В 1980-х годах гороховый суп стал популярным в детских садах как заменитель мясных блюд. Он был густым, имел специфический зеленый цвет и вызывал у детей дискомфорт из-за вздутия живота. Суп подавался без дополнительных ингредиентов, которые могли бы улучшить его вкус.

5. Котлеты

Детсадовские котлеты часто состояли из большого количества хлеба и мяса. Они были сухими, с твердой корочкой и подавались с гарниром из разваренных макарон или пресного картофельного пюре. Дети часто оставляли эти котлеты на тарелках, не в состоянии справиться с их вкусом и текстурой.

6. Кисель

Кисель в детских садах был густым, липким напитком необъяснимого вкуса и цвета. Его подавали в стаканах, и он настолько прилипал к стенкам, что трудно было выпить до конца. Дети часто отказывались от этого напитка, предпочитая компот или чай.

7. Чай

Даже обычный чай в детсадах имел специфический вкус. Его готовили в больших баках, добавляя сахар, заварку низкого качества и соду для улучшения цвета. В результате напиток приобретал неприятный привкус и запах, что делало его малопривлекательным для детей.

Питание в советских детских садах оставило неоднозначные воспоминания у тех, кто посещал эти заведения. Хотя блюда соответствовали нормам того времени, их вкус и качество часто оставляли желать лучшего. Сегодняшние стандарты детского питания значительно отличаются, учитывая предпочтения и потребности малышей.

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