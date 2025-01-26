Чем заменить колбасу в бутерброде: 5 полезных идей для школьника от эксперта по питанию

Член Ассоциации нутрициологов Украины Ирина Гизбрехт не советует давать детям колбасу на постоянной основе в бутербродах. Вместо этого она рекомендует заменить этот продукт печеной курицей, рыбой или индейкой.

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Специалист отмечает, что белки, к которым относятся мясные и рыбные продукты, – это строительный материал, который обеспечивает рост и играет важную роль при выработке гормонов. Однако ланч-боксы должны содержать также углеводы, жиры и клетчатку. Советами, чем заменить колбасу в бутерброде, Гизбрехт поделилась в интервью OBOZ.UA.

Так, хорошим вариантом на замену будет бутерброд с цельнозерновым хлебом, печеной курицей и овощными палочками. Овощи лучше положить отдельно, чтобы они не дали влагу мясу.

Курицу можно заменить на индейку, или домашнюю ветчину.

Кроме того, детям можно сложить с собой сыр (например пармезан), орехи, банан. Таким образом, если школьники купят в столовой булку, другие продукты будут нивелировать скачок глюкозы от выпечки, уверяет эксперт.

Как вариант, приготовить в ланч-бокс можно хлебцы с печеночным паштетом и добавить к ним овощи. Например, помидоры, огурцы, зелень или те, которые больше всего любят дети.

Если родители складывают школьникам фрукты на перекус вместо бутербродов, то к ним следует добавить орехи и жирный йогурт, лучше всего с минимальным наполнителем.

Всего, по словам эксперта, у детей должно быть 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса. Самое главное – соблюдать режим питания и обязательно завтракать, уверяет Гизбрехт.

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