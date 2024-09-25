Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, 'ничего не едят'

С ситуацией, когда ребенок возвращается из школы с обедом, который он взял из дома, сталкиваются многие родители. И это действительно проблема, потому что подрастающий организм не получает необходимое количество питательных веществ в течение дня.

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В причинах такого явления помогут разобраться диетологи Кристал Каргес и Сара Реммер. Эксперты назвали методы, которые помогут поощрить детей съесть обед.

Поговорите с ребенком

Следует дойти до "корня" проблемы, поговорив с ребенком о том, почему он не ест свою еду. Попытайтесь спросить с интересом, а не с разочарованием. Возможно, контейнер трудно открывается? Или, возможно, их ланч-бокс смущает их. "Осторожно подходите к теме, когда замечаете, что ваш ребенок возвращается домой с половиной обеда" – сказал Реммер. Это будет гораздо лучше, чем сказать: "Почему твой школьный обед всегда возвращается домой?! Это такое расточительство!" Для ребенка это может казаться угрожающе, будто он в беде. Нужно дать ему возможность все рассказать.

Вовлекайте детей в процесс

Следует вовлекать детей в процесс упаковки обеда от начала до конца. Чем больше ребенок взаимодействует с едой, кладет его в ланчбокс и готовит – тем больше он мысленно осознает, что это то, что он собирается есть на обед сегодня.

Дайте ребенку сделать выбор

Если ваш бюджет разрешает, предложите ребенку несколько вариантов. Яблоко или банан на перекус, или и то, и другое. Дайте ребенку понять, что выбирать – это нормально и у каждого человека собственные вкусовые предпочтения.

Держите контакт со школой

Сотрудничайте с администрацией вашей школы и учителями, чтобы определить ситуацию в столовой. Если дети больше заинтересованы в играх, чем в еде, берите с собой богатые питательными веществами перекусы, а не одно большое блюдо на один прием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.