Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, 'ничего не едят'

С ситуацией, когда ребенок возвращается из школы с обедом, который он взял из дома, сталкиваются многие родители. И это действительно проблема, потому что подрастающий организм не получает необходимое количество питательных веществ в течение дня.

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В причинах такого явления помогут разобраться диетологи Кристал Каргес и Сара Реммер. Эксперты назвали методы, которые помогут поощрить детей съесть обед.

Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Поговорите с ребенком

Следует дойти до "корня" проблемы, поговорив с ребенком о том, почему он не ест свою еду. Попытайтесь спросить с интересом, а не с разочарованием. Возможно, контейнер трудно открывается? Или, возможно, их ланч-бокс смущает их. "Осторожно подходите к теме, когда замечаете, что ваш ребенок возвращается домой с половиной обеда" – сказал Реммер. Это будет гораздо лучше, чем сказать: "Почему твой школьный обед всегда возвращается домой?! Это такое расточительство!" Для ребенка это может казаться угрожающе, будто он в беде. Нужно дать ему возможность все рассказать.

Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Вовлекайте детей в процесс

Следует вовлекать детей в процесс упаковки обеда от начала до конца. Чем больше ребенок взаимодействует с едой, кладет его в ланчбокс и готовит – тем больше он мысленно осознает, что это то, что он собирается есть на обед сегодня.

Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Дайте ребенку сделать выбор

Если ваш бюджет разрешает, предложите ребенку несколько вариантов. Яблоко или банан на перекус, или и то, и другое. Дайте ребенку понять, что выбирать – это нормально и у каждого человека собственные вкусовые предпочтения.

Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Держите контакт со школой

Сотрудничайте с администрацией вашей школы и учителями, чтобы определить ситуацию в столовой. Если дети больше заинтересованы в играх, чем в еде, берите с собой богатые питательными веществами перекусы, а не одно большое блюдо на один прием.

Что делать, если школьный обед остается целым: советы родителям детей, "ничего не едят"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.

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