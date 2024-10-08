Что положить ребенку в ланчбокс: 30 вариантов для заботливых родителей

Для школьников перекус очень важен. Именно от того, что ребенок ест в течение дня, зависит производительность и самочувствие. И даже если вы заняты родителями и у вас нет времени долго стоять у плиты, есть очень быстрые и питательные варианты.

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Вариантами сытных и питательных перекусов для ребенка в школу поделилась нутрициолог Наталья Козак (good.food.plan) в Instagram. Большинство ингредиентов нужно просто порезать без термической обработки.

1. Сыр, яблоко, орехи, сливы, печенье, помидоры, хлеб

2. Груша, банан, галетное печенье

3. Виноград "киш-мышь", сыр, хлебцы

4. Сливы, оладьи, морковь, банан.

5. Помидоры черри, огурец, сыр твердый.

6. Яблоко, орехи, фруктовые чипсы

7. Груша, сыр, хлеб, финики

8. Банан, сливы, галетное печенье

9. Виноград, сыр твердый, огурец, хлебцы, изюм

10. Сливы, помидоры черри, хлебцы, манго сушеное.

11. Морковь, сыр твердый, яблоко.

12. Огурец, груша, хлебцы.

13. Помидоры черри, банан, твердый сыр, хлеб, оливки.

14. Яблоко, сливы, орехи, печенье.

15. Груша, виноград "киш-мышь", сыр твердый.

16. Банан, морковь, хлеб, курага

17. Виноград, помидоры черри, хлебцы

18. Сливы, сыр твердый, огурец

19. Морковь, яблоко, галетное печенье

20. Огурец, груша, твердый сыр, крекер.

21. Помидоры черри, банан, фруктовые чипсы, орехи.

22. Яблоко, виноград, сыр, печенье.

23. Груша, морковь, хлебцы, орехи.

24. Банан, сыр твердый, сливы.

25. Виноград, помидорки черри, творог, орехи.

26. Сливы, огурец, сыр твердый, хлеб.

27. Морковь, яблоко, хлебцы, изюм.

28. Огурец, хлеб, творог, фруктовые чипсы.

29. Помидоры черри, сыр твердый, галетное печенье, голубика

30. Яблоко, банан, булочка с маком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему важно давать ребенку перекус с собой в школу.