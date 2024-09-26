Что положить ребенку в ланчбокс в школу, если он не любит обычные сэндвичи: идеальный вариант
Обычных бутербродов с колбасой точно будет недостаточно вашему ребенку для обеда в школе. Поэтому нужно обязательно тщательно отнестись к этому вопросу и подготовить набор полезных продуктов. Прекрасной идеей будет сложить удобный ланчбокс.
Идеей ланчбокса на третий день недели поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Можно сделать сэндвич с вкусной начинкой, а также положить несколько других питательных продуктов.
Что нужно:
1. Возьмите 2 ломтика хлеба.
2. Выберите любимое наполнение для сэндвичей. Это может быть, например тертый сыр, ветчина.
3. Прекрасным дополнением к ланчбоксу будут овощи или фрукты, немного соленых (в идеале вегетарианских) чипсов.
4. Можно также добавить сладкое печенье.
Как сложить:
Удалите все корочки, если нужно, или если нет, только верхнюю корочку каждого кусочка. Соедините верхние края вместе, накладывая друг на друга примерно пару сантиметров. Сверните хлеб полностью в плоский рулет, прижав его, чтобы соединить два ломтика в один очень длинный рулет.
Разместите свою начинку. Раскатайте из одного короткого конца в другой. Разрежьте на три-четыре ломтика для очень больших, пышных сэндвичей.
Не забудьте добавить немного фруктов, овощей и сладостей в разные отделившие ланчбоксы.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.