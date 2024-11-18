Что сделать, чтобы ребенок точно поел овощей: проверенный лайфхак

Многие дети не любят овощи. Но есть такие продукты очень важно для организма. Родители часто применяют в этой ситуации методы принуждения и мольбы, но это мало эффективно. Значительно лучше будет воспользоваться следующим лайфхаком.

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Об универсальном лайфхаке, который поможет заинтересовать ребенка к употреблению овощей, рассказала детский нутрициолог Нина Дубровская (moireceptuforeva) на своей странице в Instagram. Все гораздо проще, чем кажется.

Когда вы планируете дать ребенку овощи, нужно воспользоваться простым лайфхаком. Перед тем, как будете готовить еду, нарежьте разнообразные овощи и выложите на тарелку. Эту тарелку поставьте на стол. Есть большая вероятность того, что когда ребенок проголодается, точно возьмет несколько кусочков, пока основная еда еще не готова.

Как сделать приемы пищи интересными для ребенка

Превратите еду в веселую игру. Организуйте ковриковые пикники или тематические ужины на полу. Это поможет снять напряжение и сделает процесс питания увлекательным.

Дайте ребенку выбор. Берите ребенка на покупки и разрешайте самостоятельно выбирать продукты. Во время приготовления блюд вовлекайте его в совместный процесс, чтобы вызвать интерес к пище.

Не заставляйте есть силой. Если ребенок отказывается от блюда, не настаивайте. Хвалите даже малейшие шаги, например касание или запах пищи. Если сегодня есть не хочется, поощрите попробовать в другой раз.

Повторяйте попытки. Ребенку может потребоваться от 10 до 50 раз, чтобы привыкнуть к новому продукту. Регулярно предлагайте полезные блюда, не отчаиваясь.

Создайте положительную атмосферу. Разговаривайте о еде с энтузиазмом, даже если ребенок просто смотрит на продукт или касается его.

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