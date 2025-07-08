Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Екатерина Ягович
Моя столовая
39
Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Часто родители пытаются уговорить ребенка поесть, употребляя знакомые с детства фразы. Но такие слова могут иметь обратный эффект – вместо аппетита появляется раздражение или обида. Питание превращается в борьбу, а не в приятный момент вместе. Чтобы ребенок не чувствовал давления, важно быть внимательными к тому, как мы с ним говорим.

Видео дня

О том, какие фразы не стоит говорить ребенку во время еды, рассказала нутрициолог Екатерина Белостоцкая (katerina bilostotska) в Instagram.

Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Ребенку не обязательно есть всю тарелку до конца. Если он говорит, что не голоден – значит, не голоден. И это нормально. Принуждение или уговоры типа "Ну давай хоть ложечку, чтобы не обидеть" только создают напряжение. Лучше сказать: "Можешь просто понюхать, если не хочешь есть".

Фразы "Я же старалась, а ты даже не попробуешь?" вызывают чувство вины. А вот "Я приготовила – если захочешь, попробуешь" звучит спокойно и без давления.

Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Не стоит заставлять доедать или сидеть за столом, пока тарелка не пуста. Если ребенок наелся, этого достаточно.

Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Вместо "Как это ты не голодная? Ты же ничего не ела!" лучше сказать: "Хорошо, скажешь, когда захочешь есть". Так вы сохраняете контакт и доверие.

Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Если ребенок чувствует, что его слышат, он с большей охотой садится за стол и пробует новое. Главное – не заставлять. И тогда любимый бабушкин борщ или мамины сырники станут для него настоящим удовольствием, а не обязанностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, обязательно ли ребенку есть суп каждый день

продуктыеда