Эти слова только отталкивают ребенка: что не стоит говорить малышам за едой

Часто родители пытаются уговорить ребенка поесть, употребляя знакомые с детства фразы. Но такие слова могут иметь обратный эффект – вместо аппетита появляется раздражение или обида. Питание превращается в борьбу, а не в приятный момент вместе. Чтобы ребенок не чувствовал давления, важно быть внимательными к тому, как мы с ним говорим.

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О том, какие фразы не стоит говорить ребенку во время еды, рассказала нутрициолог Екатерина Белостоцкая (katerina bilostotska) в Instagram.

Ребенку не обязательно есть всю тарелку до конца. Если он говорит, что не голоден – значит, не голоден. И это нормально. Принуждение или уговоры типа "Ну давай хоть ложечку, чтобы не обидеть" только создают напряжение. Лучше сказать: "Можешь просто понюхать, если не хочешь есть".

Фразы "Я же старалась, а ты даже не попробуешь?" вызывают чувство вины. А вот "Я приготовила – если захочешь, попробуешь" звучит спокойно и без давления.

Не стоит заставлять доедать или сидеть за столом, пока тарелка не пуста. Если ребенок наелся, этого достаточно.

Вместо "Как это ты не голодная? Ты же ничего не ела!" лучше сказать: "Хорошо, скажешь, когда захочешь есть". Так вы сохраняете контакт и доверие.

Если ребенок чувствует, что его слышат, он с большей охотой садится за стол и пробует новое. Главное – не заставлять. И тогда любимый бабушкин борщ или мамины сырники станут для него настоящим удовольствием, а не обязанностью.

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