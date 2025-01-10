Хрустящие хлебцы для детей: что полезного приготовить на перекус
Все дети просто обожают хлеб и другие мучные изделия. Но особый интерес у них всегда вызывают сухарики. Конечно, для своих детей мы всегда хотим лучшего, поэтому следует уметь готовить дома подобные вкусности.
Детский нутрициолог Нина Дубровская в Instagram рассказала, как приготовить дома хрустящие хлебцы для детей. Они станут отличной альтернативой сухарикам из магазина.
Ингредиенты
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Вода – 3 ст.л.
- Овсяная, кукурузная или гречневая мука - 2 ст.л.
- Цельнозерновая мука – сколько возьмет тесто
- Орешки или семена – по желанию
Способ приготовления
1. Включите духовку на 180 градусов. Застлать противень пергаментом.
2. В миску налить масло, воду, добавить соль и овсяную муку, можно натереть пару орешков, размешать.
3. Понемногу добавлять цельнозерновую муку и вымешивать.
4. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, раскатать на нарезать на куски.
5. Выложить пергамент и выпекать в течение 25-30 мин.
6. Перед подачей охладить.
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