Какие орехи можно давать детям и когда лучше: объясняет эксперт

Орехи – это настоящий суперфуд, который приносит пользу как взрослым, так и детям. Они богатые полезными жирами, белками, клетчаткой, витаминами и минералами, способствующими развитию мозга и укреплению иммунитета. Однако важно знать, когда и как вводить орехи в рацион ребенка во избежание возможных рисков.

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О том, когда и как именно добавлять орехи в рацион ребенка рассказала нутрициолог Нина Дубровская (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Такой продукт требует особого внимания.

С какого возраста можно вводить орехи

Эксперт отмечает, что орехи можно вводить в рацион ребенка с 6 месяцев. Однако это должен быть измельченный продукт или паста, чтобы избежать риска удушья. Целые орехи рекомендуется давать только после 5 лет, когда ребенок уже может их безопасно разжевывать.

В каком виде давать орехи

С 6-8 месяцев: орехи должны быть измельчены или в виде пасты. Их можно добавлять к кашам, пюре или выпечке. Ореховые пасты следует использовать осторожно, не давать с ложки, а добавлять в блюда.

После 5 лет ребенок может потреблять целые орехи, но под наблюдением взрослых.

Как безопасно вводить орехи в рацион

Начинайте с небольшого количества продукта в первой половине дня.

Не вводите одновременно несколько новых продуктов.

Наблюдайте за реакцией ребенка в течение 4-6 часов после употребления.

Учитывайте наличие аллергий в семье.

Какие орехи выбрать для первого знакомства

Миндаль богат витамином Е, способствует развитию мозга. Кешью содержит много минералов, полезный для иммунитета. Фундук – источник энергии и полезных жиров. Выбирайте ореховые пасты без дополнительных ингредиентов, желательно в стеклянной таре.

Какое количество орехов рекомендовано

Детям до 5 лет: 0,5–1 чайная ложка измельченных орехов или пасты в день.

Детям после 5 лет: 1 столовая ложка цельных орехов (10–15 г) в день.

Сырые или жареные орехи

Сырые орехи сохраняют больше полезных веществ Сухое обжаривание без масла допустимое, но не обязательное. Следует предложить ребенку оба варианта, чтобы он ознакомился с разными вкусами и текстурами.

Нужно ли замачивать орехи

Замачивание орехов на 6-8 часов помогает снизить содержание фитиновой кислоты и облегчает усвоение питательных веществ. После замачивания орехи следует обсушить. Однако даже без замачивания орехи остаются полезными.

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