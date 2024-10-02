Какие осенние фрукты и овощи следует добавить в рацион ребенка в этот период: топ-7

Для того, чтобы подготовить своего ребенка к периоду авитаминоза, следует именно сейчас включить в его рацион овощи и фрукты. Осень дарит нам много плодов, содержащих большое количество ценных компонентов. Некоторые из них отличаются особой пользой.

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О том, какие осенние фрукты и овощи следует давать ребенку, рассказала эксперт по питанию Лилия Довгань (dovgan lily) на своей странице в Instagram. Можно предлагать в свежем виде или в разных блюдах.

Яблоки

Источники клетчатки, витамина С и антиоксидантов для поддержания пищеварения и здоровья мозга.

Капуста

Содержит антиоксиданты, уменьшающие воспаление. Также полезно для пищеварения благодаря клетчатке.

Тыква

Витамин А и витамин С помогают укрепить иммунную систему и бороться с инфекциями.

Свекла

Противовоспалительное средство и хороший источник магния. Забота о печени.

Репа

Содержит витамин С для повышения иммунитета.

Брюссельская капуста

Высокое содержание антиоксидантов, защищающих от свободных радикалов.

Виноград

Обильный источник витаминов группы В, необходимых для развития.

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