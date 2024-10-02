Какие осенние фрукты и овощи следует добавить в рацион ребенка в этот период: топ-7
Для того, чтобы подготовить своего ребенка к периоду авитаминоза, следует именно сейчас включить в его рацион овощи и фрукты. Осень дарит нам много плодов, содержащих большое количество ценных компонентов. Некоторые из них отличаются особой пользой.
О том, какие осенние фрукты и овощи следует давать ребенку, рассказала эксперт по питанию Лилия Довгань (dovgan lily) на своей странице в Instagram. Можно предлагать в свежем виде или в разных блюдах.
Яблоки
Источники клетчатки, витамина С и антиоксидантов для поддержания пищеварения и здоровья мозга.
Капуста
Содержит антиоксиданты, уменьшающие воспаление. Также полезно для пищеварения благодаря клетчатке.
Тыква
Витамин А и витамин С помогают укрепить иммунную систему и бороться с инфекциями.
Свекла
Противовоспалительное средство и хороший источник магния. Забота о печени.
Репа
Содержит витамин С для повышения иммунитета.
Брюссельская капуста
Высокое содержание антиоксидантов, защищающих от свободных радикалов.
Виноград
Обильный источник витаминов группы В, необходимых для развития.
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