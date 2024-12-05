Каким должен быть перекус для ребенка в школу: 8 идеальных примеров

Перекус в школе – это важный элемент питания, который помогает ребенку оставаться энергичным, сосредоточенным и удовлетворенным в течение учебного дня. Однако неправильно подобранный перекус может не только не помочь, но и помешать.

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О составе идеального перекуса рассказала нутрициолог Мария Федоренко на своей странице в Facebook. Эксперт поделилась гайдом с примерами, которые понравятся детям и родителям.

Чтобы перекус был полезным и удобным для школы, он должен отвечать следующим критериям:

Сбалансированность: перекус должен включать в себя углеводы, белки, овощи или фрукты, а также небольшое количество полезных жиров.

Удобство: не должно пачкать руки или одежду, должно легко упаковываться в ланч-бокс.

Разнообразие: яркие цвета и разные текстуры сделают перекус привлекательным для ребенка. Основные составляющие идеального перекуса

Для полноценного ланч-бокса рекомендуется включить следующие компоненты:

Углеводы для энергии: целозерновой хлеб, лаваш, крекеры или хлебцы.

Белки для сытости: яйца, мясо, творог, натуральный йогурт или вареный нут.

Овощи и фрукты: морковь, черри помидоры, огурцы, перец, ягоды или яблоки.

Полезные жиры: орехи, авокадо, арахисовая паста.

Десерт: сухофрукты, пастила, черный шоколад или домашняя выпечка.

Примеры идеальных перекусов:

1. Соленые крекеры+морковь+твердый сыр+фрукт (яблоко, виноград или слива).

2. Сэндвич из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и бананом.

3. Натуральный йогурт+фрукт (ягоды или персик)+горсть орехов.

4. Лаваш с хумусом, огурцом, помидорами + кусочек черного шоколада.

5. Цельнозерновой хлеб + вареные перепелиные яйца + огурец + пастила.

6. Сэндвич с куриным филе + нарезанные овощи + яблоко или грушка.

7. Домашние наггетсы + морковь + ягоды или кусочки фруктов.

8. Вареный нут + морковные палочки + хлебец + сухофрукты.

Рекомендации для родителей

Помните, что здоровый перекус может быть не только полезным, но и вкусным. Разместите творчества в подготовку: используйте цветные контейнеры, фигурные вырезки для овощей или фруктов, добавляйте интересные соусы. Обсуждайте с ребенком, что он хочет видеть в своем ланч-боксе, чтобы сделать его более привлекательным.

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