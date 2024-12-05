Каким должен быть перекус для ребенка в школу: 8 идеальных примеров
Перекус в школе – это важный элемент питания, который помогает ребенку оставаться энергичным, сосредоточенным и удовлетворенным в течение учебного дня. Однако неправильно подобранный перекус может не только не помочь, но и помешать.
О составе идеального перекуса рассказала нутрициолог Мария Федоренко на своей странице в Facebook. Эксперт поделилась гайдом с примерами, которые понравятся детям и родителям.
Чтобы перекус был полезным и удобным для школы, он должен отвечать следующим критериям:
Сбалансированность: перекус должен включать в себя углеводы, белки, овощи или фрукты, а также небольшое количество полезных жиров.
Удобство: не должно пачкать руки или одежду, должно легко упаковываться в ланч-бокс.
Разнообразие: яркие цвета и разные текстуры сделают перекус привлекательным для ребенка. Основные составляющие идеального перекуса
Для полноценного ланч-бокса рекомендуется включить следующие компоненты:
Углеводы для энергии: целозерновой хлеб, лаваш, крекеры или хлебцы.
Белки для сытости: яйца, мясо, творог, натуральный йогурт или вареный нут.
Овощи и фрукты: морковь, черри помидоры, огурцы, перец, ягоды или яблоки.
Полезные жиры: орехи, авокадо, арахисовая паста.
Десерт: сухофрукты, пастила, черный шоколад или домашняя выпечка.
Примеры идеальных перекусов:
1. Соленые крекеры+морковь+твердый сыр+фрукт (яблоко, виноград или слива).
2. Сэндвич из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и бананом.
3. Натуральный йогурт+фрукт (ягоды или персик)+горсть орехов.
4. Лаваш с хумусом, огурцом, помидорами + кусочек черного шоколада.
5. Цельнозерновой хлеб + вареные перепелиные яйца + огурец + пастила.
6. Сэндвич с куриным филе + нарезанные овощи + яблоко или грушка.
7. Домашние наггетсы + морковь + ягоды или кусочки фруктов.
8. Вареный нут + морковные палочки + хлебец + сухофрукты.
Рекомендации для родителей
Помните, что здоровый перекус может быть не только полезным, но и вкусным. Разместите творчества в подготовку: используйте цветные контейнеры, фигурные вырезки для овощей или фруктов, добавляйте интересные соусы. Обсуждайте с ребенком, что он хочет видеть в своем ланч-боксе, чтобы сделать его более привлекательным.
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