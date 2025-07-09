Кулинарные лайфхаки, которые точно пригодятся каждой маме: как готовить быстро и без стресса

Ежедневное приготовление пищи может стать настоящим вызовом, особенно когда дома дети. Хочется успеть все: накормить, убрать, еще и сделать это без нервов. Поэтому любые удобные трюки на кухне – настоящее спасение.

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Простыми, но эффективными советами, которые значительно облегчают для мам процесс приготовления пищи, поделилась нутрициолог Роксалана Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Они не требуют сложного оборудования и доступные каждой хозяйке.

Фарш не разваливается, если его отбить

Чтобы котлеты имели хорошую структуру и не распадались во время жарки, фарш нужно хорошо отбить. Просто поднимите его в руке и несколько раз бросьте обратно в миску с высоты 15-20 см. Это уменьшит количество воздуха в массе и сделает текстуру более плотной. Даже без добавления яиц котлеты будут держать форму.

Отбивайте мясо в пакете или под пленкой

Этот простой трюк поможет избежать брызг на кухне и сохранит мясо нежным. Достаточно положить кусок в пищевой пакет или накрыть пленкой перед тем, как браться за молоток.

Замороженный сыр натирается лучше

Чтобы твердый сыр легко натирался, просто положите его в морозильную камеру на 10-15 минут. Он станет более плотным, не будет липнуть к рукам или терке, и не будет крошиться.

Зелень будет чистой благодаря соде и кислоте

Чтобы эффективно очистить зелень от песка и мелкой грязи, добавьте в воду чайную ложку соды и немного лимонного сока или столовую ложку уксуса. Замочите шпинат, петрушку или салат на 10 минут, а затем хорошо промойте.

Как не испачкать все свеклой

Чтобы свекла не оставляла следов по всей кухне, натрите или нарезайте ее на пищевой пленке или пергаменте. После – просто заверните и выбросьте. А если нужно быстро приготовить свеклу, запеките ее в микроволновке в рукаве для запекания – это занимает около 15 минут. Обычные пакеты для этого не подходят.

Не хотите плакать над луком – остудите его

Перед тем, как нарезать лук, положите его в холодильник на 10 минут или подержите в холодной воде. Это значительно уменьшит выделение веществ, которые раздражают глаза.

Что сделать, чтобы яйца легче чистились

Во время варки добавьте в воду чайную ложку соды или столовую ложку уксуса. После приготовления сразу залейте яйца холодной водой. Скорлупа будет легко отходить даже у свежих яиц.

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