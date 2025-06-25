Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Летом многие фрукты быстро портятся – стоит лишь немного задержаться с их употреблением, и на кожуре уже появляются мягкие пятна или признаки гнили. Часто родители просто отрезают испорченное место и дают остальное ребенку, считая, что это безопасно. Но такой подход может нести скрытую угрозу, которую не всегда видно невооруженным глазом.

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О том, можно ли давать ребенку фрукты, в которых вы срезали гнилые части, рассказала нейробиолог Татьяна Постульгина (tetiana postulhina) на своей странице в Instagram. На советы стоит обратить внимание, чтобы не подвергать малышей опасности.

Гниль не ограничивается только видимой частью

Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Фрукты и овощи, на которых появились признаки порчи, меняются не только внешне. Внутри запускается процесс, который полностью меняет структуру и химический состав продукта. Даже если отрезать видимую гниль или соскоблить поверхность, опасные вещества могут остаться. Это связано с распространением микроскопических грибов, которые вызывают гниение. Они глубоко проникают в мякоть и распространяют токсичные соединения – микотоксины.

Почему это особенно рискованно для детей

Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Организм ребенка более чувствителен к таким воздействиям. Системы, которые отвечают за выведение вредных веществ, еще не работают на полную. К тому же кишечник детей значительно уязвимее, а иммунитет может не справиться даже с небольшим количеством токсинов.

Даже минимальная доза продукта, в котором уже развивались плесневые грибы, может вызвать неприятные симптомы. И часто родители не связывают подобные состояния с фруктом, который на вид казался вполне съедобным после обрезки.

В жару риски возрастают

Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Летние температуры только ускоряют развитие плесени и гнили. Даже свежий на вид плод может уже содержать вредные бактерии или токсины, если хранился не в холодильнике. Это особенно актуально на пикниках, в дороге, а также во время жары дома, когда продукты хранятся при комнатной температуре.

Что делать, чтобы избежать рисков

1. Не используйте фрукты с признаками порчи, даже если гниль кажется незначительной.

2. Не оставляйте скоропортящиеся продукты при высоких температурах без холодильника.

Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

3. Для детского питания выбирайте только качественные, свежие продукты без повреждений.

4. Храните фрукты в холодильнике или прохладном месте, в открытых емкостях или бумажных пакетах, чтобы избежать образования влаги.

5. Не давайте детям фрукты с подозрительным запахом, скользкой поверхностью или мягкой текстурой даже частично.

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