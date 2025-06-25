Можно ли давать детям фрукты, на которых вы обрезали гнилое: объяснение, почему это опасно

Летом многие фрукты быстро портятся – стоит лишь немного задержаться с их употреблением, и на кожуре уже появляются мягкие пятна или признаки гнили. Часто родители просто отрезают испорченное место и дают остальное ребенку, считая, что это безопасно. Но такой подход может нести скрытую угрозу, которую не всегда видно невооруженным глазом.

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О том, можно ли давать ребенку фрукты, в которых вы срезали гнилые части, рассказала нейробиолог Татьяна Постульгина (tetiana postulhina) на своей странице в Instagram. На советы стоит обратить внимание, чтобы не подвергать малышей опасности.

Гниль не ограничивается только видимой частью

Фрукты и овощи, на которых появились признаки порчи, меняются не только внешне. Внутри запускается процесс, который полностью меняет структуру и химический состав продукта. Даже если отрезать видимую гниль или соскоблить поверхность, опасные вещества могут остаться. Это связано с распространением микроскопических грибов, которые вызывают гниение. Они глубоко проникают в мякоть и распространяют токсичные соединения – микотоксины.

Почему это особенно рискованно для детей

Организм ребенка более чувствителен к таким воздействиям. Системы, которые отвечают за выведение вредных веществ, еще не работают на полную. К тому же кишечник детей значительно уязвимее, а иммунитет может не справиться даже с небольшим количеством токсинов.

Даже минимальная доза продукта, в котором уже развивались плесневые грибы, может вызвать неприятные симптомы. И часто родители не связывают подобные состояния с фруктом, который на вид казался вполне съедобным после обрезки.

В жару риски возрастают

Летние температуры только ускоряют развитие плесени и гнили. Даже свежий на вид плод может уже содержать вредные бактерии или токсины, если хранился не в холодильнике. Это особенно актуально на пикниках, в дороге, а также во время жары дома, когда продукты хранятся при комнатной температуре.

Что делать, чтобы избежать рисков

1. Не используйте фрукты с признаками порчи, даже если гниль кажется незначительной.

2. Не оставляйте скоропортящиеся продукты при высоких температурах без холодильника.

3. Для детского питания выбирайте только качественные, свежие продукты без повреждений.

4. Храните фрукты в холодильнике или прохладном месте, в открытых емкостях или бумажных пакетах, чтобы избежать образования влаги.

5. Не давайте детям фрукты с подозрительным запахом, скользкой поверхностью или мягкой текстурой даже частично.

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