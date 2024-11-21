Можно ли давать детям консервированные фрукты и овощи: отвечает эксперт

Консервация – это очень удобная заготовка, которая действительно выручает в зимний период. Но толку в таких продуктах достаточно мало. Поэтому нужно разобраться в том, можно ли вообще давать консервацию детям.

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Советами по этому поводу поделилась педиатрина Юлия Сербан ( dr.yuliia.ped ) на своей странице в Instgaram. Эксперт четко объяснила все нюансы консервированных продуктов.

Эксперт отвечает, что детям можно давать консервацию, но с определенными оговорками:

Выбирайте консервы без соли и сахара или с минимальным количеством ингредиентов в составе. Это поможет избежать излишней нагрузки на организм ребенка.

Пищевая ценность консервированных продуктов ниже, чем у свежих. При консервировании часть витаминов и минералов теряется, поэтому такие продукты следует принимать только как альтернативу, если свежие или замороженные недоступны.

Соблюдайте баланс. Если ребенок сегодня потребляет консервированные продукты, старайтесь избегать других источников соли и сахара в рационе в течение дня. Это особенно важно для детей до двух лет.

Консервированные фрукты и овощи могут быть частью детского меню, но используйте их осторожно, выбирая качественные продукты и всегда учитывайте общую пищевую норму ребенка.

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