Можно ли детей ограничивать в еде: отвечает эксперт

Если родители озабочены слишком большой массой тела своего ребенка, они точно неоднократно слышали фразу: "подрастет и вытянется". Однако на самом деле проблему нужно решать немедленно и с учетом большого количества нюансов.

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Не следует забывать, что причина избыточной массы тела у детей такая же, как и у взрослых – переедание. Конечно же, играют роль генетика, метаболизм и хороший аппетит, которые могли достаться ребенку по наследству от родителей, но именно привычка правильно питаться является основой здорового тела в будущем. Именно так считает нутрициолог Виктор Мандзяк. В своем Instagram он рассказал, следует ли ограничивать детей в потреблении пищи.

Можно ли ограничивать ребенка в пище?

Для начала следует отметить, что ни одно похудение невозможно без дефицита калорий, потребляемых в течение дня. Однако для ребенка чрезвычайно важен избыток энергии, ведь именно он обеспечивает нормальный рост и развитие организма. Но это только на первый взгляд. На самом деле, количество использованной энергии для роста организма составляет всего 1% от общего количества.

То же касается и развития мозга у детей. Научно доказано, что при крайней степени истощения организма в результате голодания большинство органов человека могут уменьшиться на 50%. Тем не менее, мозг продолжает свою работу на той же мощности, что и при нормальном питании.

Но для того чтобы быть абсолютно уверенным, что дефицит калорий не навредит здоровью и развитию ребенка, не стоит устраивать ему дефицит калорий более чем на 15%. Именно такой тип ограничений даст быстрый эффект и не приведет к изменению настроения ребенка, а также постоянному ощущению голода. Как только вес придет в норму – можно возвращаться к обычному питанию. Но в таком случае нужно и дальше следить, чтобы масса тела не увеличивалась выше возрастных норм.

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