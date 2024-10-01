Названы идеальный вкусный снек для ланчбокса ребенку: может улучшить успеваемость

Когда вы готовите обед для своего ребенка в школу, нужно учесть несколько нюансов. Продукты должны быть удобными в транспортировке, вкусными и, конечно же, полезными. Очень важно, чтобы ребенок в течение дня получал необходимое количество веществ для хорошей умственной активности и энергии.

Видео дня

С этим помогут справиться несколько простых, но очень питательных продуктов. Они не нуждаются в термической обработке, что значительно экономит время на приготовлении. Информацией поделились диетологи, которые ведут блог на Bulk.com.

Один из лучших перекусов для ребенка в школе – это бананы. Эксперты объясняют: "Бананы легко включить в упакованный обед вашего ребенка, поскольку их не нужно готовить. Бананы являются отличными источниками энергии, они содержат клетчатку, которая помогает организму медленно усваивать природные сахара в банане, что способствует накоплению энергии, которая так важна для детей.

Еще одна закуска, которую стоит включить – это сушеное манго, которое является прекрасной альтернативой сладостям. Такой продукт имеет жевательную текстуру и достаточно сладкий. Сушеное манго имеет высокое содержание витамина С и пищевых волокон, отлично укрепляет иммунитет и может способствовать ощущению сытости".

Еще одним ценным продуктом для перекуса в школе может быть беби/молодой шпинат, который является отличным источником витаминов, фолиевой кислоты и железа.

Авокадо также является отличным дополнением, поскольку также содержит много необходимых витаминов для ребенка. Домашнее гуакамоле питой может стать отличным дополнением к обеду вашего ребенка. Жареную в духовке тортилью или питу можно хранить в герметичном контейнере до недели, идеально подходящей для предварительного приготовления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как оформить обед в школу для детей в ланчбоксе.