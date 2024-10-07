Почему для детей так важны семейные приемы пищи: эксперт назвала основные причины

Когда весь день распланирован по минутам и есть множество невыполненных дел, достаточно тяжело собраться всей семьей на общий завтрак или обед. Но вы действительно многое теряете. Для детей, в частности, это не только положительные эмоции на весь день, но и возможность обрести новые полезные привычки и навыки.

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Подробно о том, почему для ребенка важны семейные приемы пищи, рассказала диетолог Мария Федоренко (fedorenko.avm) на своей странице в Instagram. Не стоит жалеть на это времени, насколько бы занятыми вы ни были.

Развитие словарного запаса

Дети, принимающие пищу за семейным столом, имеют более широкий словарный запас. В среднем за обед ребенок может услышать до 1000 незнакомых или редких слов, тогда как из книги в среднем узнают 143 новых слова.

Навыки коммуникации

Во время совместного времяпровождения учится общаться с другими людьми. Дети, сидящие за столом со взрослыми, имеют более сильные навыки коммуникации вне семьи.

Успешность и психологическое здоровье

Сотрудники Колумбийского Университета установили связь между количеством совместных приемов пищи и средним академическим баллом. Оказалось, что сыновья и дочери, которые едят вместе с родителями больше трех раз в неделю, учатся лучше.

Связи и уверенность в себе

Взрослые, выросшие в семьях, собиравшихся за общим столом, более устойчивы к стрессам, более уверены в себе и охотнее поддерживают связи с другими людьми.

Физическое здоровье

Дети, которые едят с родителями, в среднем употребляют больше овощей и фруктов и чаще делают выбор в пользу правильных продуктов.

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