Почему для детей так важны семейные приемы пищи: эксперт назвала основные причины
Когда весь день распланирован по минутам и есть множество невыполненных дел, достаточно тяжело собраться всей семьей на общий завтрак или обед. Но вы действительно многое теряете. Для детей, в частности, это не только положительные эмоции на весь день, но и возможность обрести новые полезные привычки и навыки.
Подробно о том, почему для ребенка важны семейные приемы пищи, рассказала диетолог Мария Федоренко (fedorenko.avm) на своей странице в Instagram. Не стоит жалеть на это времени, насколько бы занятыми вы ни были.
Развитие словарного запаса
Дети, принимающие пищу за семейным столом, имеют более широкий словарный запас. В среднем за обед ребенок может услышать до 1000 незнакомых или редких слов, тогда как из книги в среднем узнают 143 новых слова.
Навыки коммуникации
Во время совместного времяпровождения учится общаться с другими людьми. Дети, сидящие за столом со взрослыми, имеют более сильные навыки коммуникации вне семьи.
Успешность и психологическое здоровье
Сотрудники Колумбийского Университета установили связь между количеством совместных приемов пищи и средним академическим баллом. Оказалось, что сыновья и дочери, которые едят вместе с родителями больше трех раз в неделю, учатся лучше.
Связи и уверенность в себе
Взрослые, выросшие в семьях, собиравшихся за общим столом, более устойчивы к стрессам, более уверены в себе и охотнее поддерживают связи с другими людьми.
Физическое здоровье
Дети, которые едят с родителями, в среднем употребляют больше овощей и фруктов и чаще делают выбор в пользу правильных продуктов.
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