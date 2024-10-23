Почему вредно смотреть мультики во время еды: эксперт рассказала о рисках

Современные дети проводят за гаджетами большую часть времени. Даже приемы пищи часто сопровождаются просмотром мультиков. Но в том, безопасно ли это будет для ребенка, нужно разобраться.

Видео дня

О возможных рисках для ребенка, которые могут возникнуть во время питания перед мультиками, рассказала педиатрина Елена Луцкая ( olenalutska ) в Instagram. Это действительно очень серьезная проблема.

Как формируется пищевое поведение ребенка

Очень часто бывает, что ребенок не хочет есть какую-нибудь полезную пищу – это вполне нормально и естественно. В результате может возникнуть тревога к употреблению определенных продуктов. Поэтому перед родителями возникает задача сформировать ребенку пищевую толерантность через позитив. Ребёнок должен видеть, как едят другие люди, исследовать продукты через прикосновения и запахи.

Она должна понимать, что в любой момент от продукта можно отказаться, а затем снова вернуться к его исследованию.

Что происходит, когда ребенок ест и одновременно смотрит мультики

В этой ситуации все внимание будет сконцентрировано на экране. И даже если вы подойдете, скажете ребенку открыть рот и положите еду сами – это будет бесполезно, и пищевое поведение не сформируется. Сенсорика будет заблокирована.

То есть, если мы просто эту еду заберем и ребенок не будет ее видеть никогда, то у него не может возникнуть эта толернтность. Сенсорные системы будут заполнены совершенно другим. В результате этого и возникает разборчивость в пище, отказ от многих продуктов или вообще очень слабое желание к пище.

"Такие проблемы сейчас очень распространеные" – отмечает эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как приготовить полезные и вкусные конфеты для детей