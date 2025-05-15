"Полезные" продукты могут навредить: эксперт предостерегла родителей от этих ошибок
Многие родители стремятся кормить своих детей только лучшими продуктами. Однако некоторые из них, считающиеся полезными, могут нести скрытые риски. Особенно это касается детей с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергиям. Важно знать, какие продукты могут вызвать нежелательные реакции и как минимизировать их влияние. Рассмотрим подробнее эту тему.
О том, какие продукты стоит давать ребенку с особой осторожностью, рассказала эксперт по детскому здоровью Татьяна Постулина (tetiana postulhina) на своей странице в Instagram.
Что такое лектины и почему они важны
Лектины – это белки, которые естественно содержатся во многих растительных продуктах. Они выполняют защитную функцию для растений, но в организме человека могут вызывать нежелательные реакции. Лектины способны связываться с клетками слизистой оболочки кишечника, что может приводить к раздражению и воспалению.
К продуктам, которые содержат значительное количество лектинов, относятся:
- бобовые: фасоль, нут, чечевица
- злаки: пшеница, рожь, овес
- пасленовые: помидоры, картофель, баклажаны
- соя и арахис
Особенно много лектинов содержится в кожуре и оболочках этих продуктов.
Потенциальные риски для детей
Для детей, особенно с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергиям, употребление продуктов с высоким содержанием лектинов может приводить к нарушениям пищеварения.
Чтобы минимизировать негативное влияние лектинов, рекомендуется:
- замачивать бобовые перед приготовлением на 8-12 часов
- длительно варить или тушить продукты
- проращивать зерна и бобовые
- снимать кожуру с овощей, таких как помидоры
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