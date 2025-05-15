'Полезные' продукты могут навредить: эксперт предостерегла родителей от этих ошибок

Многие родители стремятся кормить своих детей только лучшими продуктами. Однако некоторые из них, считающиеся полезными, могут нести скрытые риски. Особенно это касается детей с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергиям. Важно знать, какие продукты могут вызвать нежелательные реакции и как минимизировать их влияние. Рассмотрим подробнее эту тему.

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О том, какие продукты стоит давать ребенку с особой осторожностью, рассказала эксперт по детскому здоровью Татьяна Постулина (tetiana postulhina) на своей странице в Instagram.

Что такое лектины и почему они важны

Лектины – это белки, которые естественно содержатся во многих растительных продуктах. Они выполняют защитную функцию для растений, но в организме человека могут вызывать нежелательные реакции. Лектины способны связываться с клетками слизистой оболочки кишечника, что может приводить к раздражению и воспалению.

К продуктам, которые содержат значительное количество лектинов, относятся:

бобовые: фасоль, нут, чечевица

злаки: пшеница, рожь, овес

пасленовые: помидоры, картофель, баклажаны

соя и арахис

Особенно много лектинов содержится в кожуре и оболочках этих продуктов.

Потенциальные риски для детей

Для детей, особенно с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергиям, употребление продуктов с высоким содержанием лектинов может приводить к нарушениям пищеварения.

Чтобы минимизировать негативное влияние лектинов, рекомендуется:

замачивать бобовые перед приготовлением на 8-12 часов

длительно варить или тушить продукты

проращивать зерна и бобовые

снимать кожуру с овощей, таких как помидоры

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