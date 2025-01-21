Ребенок пошел в сад и ничего не ест: что с этим делать. Советы эксперта

Первые дни в детском саду часто становятся вызовом как для малыша, так и для родителей. Одной из распространенных проблем является отказ ребенка от еды. Многие родители переживают, что их малыш остается голодным, и не знают, как правильно действовать в этой ситуации. На самом же деле это явление абсолютно естественное и связано с адаптацией к новым условиям.

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Что стоит знать и как помочь ребенку, чтобы этот процесс прошел максимально спокойно, рассказала эксперт по здоровому питанию Екатерина Браило (ketiv) на своей странице в Instagram. Следует обратить внимание на несколько важных нюансов.

Почему ребенок не ест в садике

Отказ от еды при адаптации к саду – это нормальная реакция организма. Смена среды, незнакомые люди и новые правила вызывают стресс. Соответственно, повышается уровень гормонов кортизола и адреналина, подавляющих аппетит. Следует понимать, что это не манипуляция ребенка, а естественный защитный механизм.

Новые блюда, их вид, аромат и даже процесс еды в коллективе – все это может быть необычным для малыша. Чтобы ребенок начал есть, ему нужно почувствовать себя в безопасности.

Как помочь ребенку адаптироваться

Завтракайте дома. В первые дни адаптации важно, чтобы ребенок шел в сад сытой. Утренний голод может только усугубить дискомфорт, и ребенок не захочет даже пробовать новую еду.

Не настаивайте. Если малыш отказывается есть в садике, дайте ему время. Поначалу он может просто посиживать за столом и следить за другими детьми. Это позволит ему постепенно привыкнуть к новой обстановке.

Уважайте выбор ребенка. Если он ест только хлеб или другие простые продукты – это нормально. Малыш выбирает то, что вызывает у него чувство комфорта.

Создавайте безопасную атмосферу. Ребёнок начинает есть только тогда, когда доверяет людям вокруг. Дайте ему время, чтобы привыкнуть к воспитателям и другим детям.

Планируйте время в саду. В первые дни адаптации рекомендуется оставлять ребенка в садике на несколько часов. Обед или перекус могут остаться дома.

Чего не стоит делать

Не заставляйте есть силой. Это может вызвать у ребенка еще больший стресс и ухудшить его адаптацию.

Не ожидайте быстрых результатов. Адаптация – это процесс, требующий времени.

Не наказывайте за отказ от еды. Это только усугубит негативные эмоции.

Когда обращаться к специалисту

Если проблема с питанием не исчезает через несколько месяцев, следует проконсультироваться с детским психологом. Он поможет определить причину отказа от еды и предложит способы решения.

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