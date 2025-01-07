Сколько можно есть хлеба ребенку: отвечает эксперт

Хлеб – один из самых популярных продуктов в мире. Несмотря на это его характеризуют как бесполезный и калорийный продукт.

Видео дня

Нутрициолог Нина Дубровская недавно рассказала в своем Instagram, когда и сколько можно давать хлеба ребенку. Она также указала все проблемы, с которыми мамы могут столкнуться во время введения хлеба в рацион ребенка.

Когда можно вводить хлеб в рацион ребенка?

Специалисты утверждают, что хлеб можно вводить в рацион ребенка с самого начала прикорма. Однако следует учитывать некоторые нюансы.

Глютен. Ячменная, пшеничная и ржаная мука включает в себя глютен. Поэтому к введению продуктов, в состав которых входит мука, следует относиться как к аллергенам. Этот факт не должен пугать, ведь современные исследования указывают, что знакомить ребенка с аллергенами следует начиная с раннего возраста, чтобы развивать толерантность. Приступите к введению хлеба с одного небольшого куска и постепенно увеличивайте его количество, если не увидите признаков аллергической реакции.

Риск удушья. Кусок хлеба способен образовать во рту ребенка липкую субстанцию, с которой трудно будет справиться. В результате может начаться удушье, что приведет к большим проблемам. Поэтому лучше всего предлагать ребенку слегка подсушенный или вчерашний хлеб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько яиц можно давать ребенку.