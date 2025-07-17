Вы только навредите: какие фразы категорически нельзя говорить ребенку, если он не хочет есть

Часто родители волнуются, когда ребенок отказывается есть. Особенно это заметно в садике или школе, где питание становится еще одной причиной для споров. В стремлении, чтобы ребенок был сытым, взрослые прибегают к давлению: заставляют съесть все, сравнивают с другими или обещают что-то за "хорошее" поведение.

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Но такие слова могут принести больше вреда, чем пользы. Ребенок постепенно теряет доверие к собственному телу и начинает воспринимать еду как нечто неприятное.

О том, что не стоит говорить ребенку, если он не хочет есть, рассказала нутрициолог Ольга Войникова (olgavoinikova nutrition) в Instagram.

Самая распространенная ошибка – это требования доедать все с тарелки

Фразы вроде "не встанешь, пока не доешь" или "сначала съешь суп, потом будет компот" звучат знакомо, но они заставляют ребенка есть не потому, что он голоден, а потому что должен. В результате исчезает естественное чувство голода и сытости. Это может влиять на пищевое поведение в будущем.

Еще одна вредная привычка – сравнивать ребенка с другими

Например: "Смотри, как Петр быстро все съел, а ты до сих пор сидишь". Такие слова вызывают стыд и вину. Ребенок начинает считать, что с ним что-то не так. Еще хуже, когда ему намекают на внешность: "Не ешь, а то наберешь вес", или "У тебя и так щечки полные". Это может оставить психологический след на всю жизнь.

Иногда взрослые используют еду как инструмент контроля

Например: "Будешь послушный – получишь десерт", или наоборот: "Плохо себя вел, сладкого не будет". Вместо того, чтобы слушать свои ощущения, ребенок учится связывать еду с наградами и наказаниями. Это также формирует ложное отношение к питанию.

Проблема в том, что подобная модель поведения может быть не только дома

В садиках и школах иногда заставляют детей доедать, даже если они не хотят. Мол, такая норма. Но каждый ребенок имеет свои потребности. И если взрослые их не учитывают, это только усиливает ощущение дискомфорта.

Вместо принуждения стоит дать ребенку выбор

Например, предложить несколько вариантов блюд или позволить остановиться, когда он почувствовал сытость. Не стоит комментировать, сколько именно он съел. Еда должна быть источником приятных эмоций, а не напряжением.

Здоровое отношение к питанию формируется с детства. И лучшее, что могут сделать родители – это быть внимательными. Слушать ребенка, уважать его чувства и создавать позитивную атмосферу за столом. Именно это поможет ему вырасти уверенным и сохранить здоровые отношения с едой на всю жизнь.

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